Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист. Зірка був одружений на Наді Дорофєєвій, але після спільної 10-річної історії пара вирішила розійтися після початку війни. Вже стало відомо, що Дорофєєва пішла до друга сім'ї Михайла Кацуріна. При цьому його колишня дружина Даша Кацуріна не проти проводити час з Дантесом в Києві. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Виявляється, моя ранкова сторіс про те, що я прокинувся під свист ракет над головою, а потім вибухи - це порушує правила мережі. Хм, ну прикольно", - написав Володимир, розповідаючи про свій поганий ранок.

Після цього Дантес показав, що саме стало причиною, на думку Instagram, видалення його сторіс.

"Тю,***", - написав Дантес.

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