Як пише Politeka.net, Злата Мітчелл - старша дочка Олі Фреймут. 16-річна дівчина не так давно перебралася в США, де навчається в Лос-Анджелес. У Олі також є син Валерій і дочка Євдокія, яких вона народила від поточного чоловіка Володимира Локотко. Злата після закінчення навчального року вирішила відправитися Туреччину, де зустрілася з двоюрідною сестрою Габріель. Кадр, як Злата відпочиває з сестрою, Мітчелл опублікувала у себе в Instagram.

"Возз'єднання з моєю найбільшою любов'ю", - написала Злата.

На кадрах Мітчелл і Габліель лежали поруч. Злата зробила селфі, зафіксувавши обличчя.

Швидше за все, Дівчатка не одні і знаменита мама - Оля Фреймут, а також її сестра Юля теж відпочивають на морі. Але зірка вирішила не хвалитися відпочинком в своєму Instagram. Юля теж вирішила не злити українців і тільки постить публікації про жахи, які відбуваються в Україні.

Нагадавши, 16-річна дочка Олі Фреймут вразила розмірами в міні-ТОПі з вирізом

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