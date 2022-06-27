Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой стала невестой блогера Александра Волошина, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем микроблоге нескромные кадры из новой фотосессии, которыми взбудоражила сеть. Так, некоторые поклонники начали спрашивать артистку, а не беременная ли она.

На новых снимках Анна запечатлена в тусклом свете спальни, она томно позирует фотографу, меняя позы. На некоторых фото девушка позирует в коротком белом топе и узкой полосатой юбочке, этот наряд красиво подчеркивает все изгибы тела. На еще нескольких кадрах Аня появилась в коротком синем платье с открытыми плечами.

В подписи к публикации Тринчер загадочно написала: "Ти робив мені каву. І приносив у ліжко… Я тебе цілувала. Ти обіймав мене ніжно… Скоро". Поклонники в комментариях тут же принялись засыпать звезду комплиментами, а некоторые заподозрили, что Анна может быть беременна. "Вы беременны?", "Мне тоже так показалось", "Невероятно красивая", "Красотка", "Может беременна?", "Красивая. Ты беременна?", "Очень красиво", "Прекрасная", "Беременна?", - пишут в комментариях.

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