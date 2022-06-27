Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська активно спілкується зі своїми шанувальниками в Instagram-сторіз. Там вона дає поради, розповідає смішні історії, реагує на останні події в Україні і просто ділиться особистим. Цього разу співачка відповіла на важливі питання користувачів мережі.

Зокрема вона розповіла, як пережити розлуку з коханим, коли пару розділяє відстань. Співачка зазначила, що відносини - це спільна історія і люди залишаються разом навіть на відстані, якщо стараються заради цих відносин.

"Люди будуть разом, коли переживають щось таке, коли проживають щось таке, чого не відчувають більше ні з ким. Нехай це буде довірлива розмова або улюблена яєчня, яку ніхто більше так не готує", - розповіла Оля Цибульська.

Оля Цибульська також зазначила, що робить все можливе, щоб тримати і не падати духом заради свого сина Нестора.

"Я свій "дах" тримаю руками. Адже якщо він поїде, то фінал тільки один. Фіаско. А коли ти тримаєшся - варіантів мільйон. Вони не прості. Але точні...",- розповіла артистка.

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська приголомшила розповіддю, що побачила в СПА з дитиною.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська висловилася про перенесення Євробачення до Британії.

Також Politeka писала, що Цибульська розповіла, як українцям відправити окупантів на концерт до Кобзона.