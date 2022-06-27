Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український актор і зірка "Квартал 95". Зірка одружений на танцівниці Вікторії, з якою разом вже довгий час. У пари є дочка Ліза, яка в минулому році пішла в перший клас. Вікторія з малятком була в безпечному місці, а зараз вирішила повернутися назад в Україну. На нових кадрах, які Вікторія опублікувала в Instagram, можна побачити, як сім'я приїхала до Києва.

На кадрах Ткач сиділа за кермом автомобіля. У цей момент Ліза перебувала на задньому сидінні автомобілі. Вікторія показала, як проїжджає вулицями Києва.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Вікторія Здрастуйте, Ви повернулися. Або це не на довго? Скажіть ви будете їхати?", "З поверненням додому"," який же гарний і улюблений Київ, моя дорога Батьківщина","і я вже скоро буду вдома зі своїми дітьми, але дуже сильно переживаю, щоб все було добре".

Нагадаємо, Юрій Ткач з "Квартал 95" нарешті побачився зі своєю дочкою і дружиною: зворушливі кадри

Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала підрослу красуню-дочку від зіркового чоловіка

А ще Politeka писала, що дружина Ткача з "Квартал 95" розповіла, як не встигала сховатися з дочкою