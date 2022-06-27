Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український актор і зірка "Квартал 95". Зірка одружений на танцівниці Вікторії, з якою разом вже довгий час. У пари є дочка Ліза, яка в минулому році пішла в перший клас. Вікторія з малятком була в безпечному місці, а зараз вирішила повернутися назад в Україну. На нових кадрах, які Вікторія опублікувала в Instagram, можна побачити, як сім'я приїхала до Києва.
На кадрах Ткач сиділа за кермом автомобіля. У цей момент Ліза перебувала на задньому сидінні автомобілі. Вікторія показала, як проїжджає вулицями Києва.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Вікторія Здрастуйте, Ви повернулися. Або це не на довго? Скажіть ви будете їхати?", "З поверненням додому"," який же гарний і улюблений Київ, моя дорога Батьківщина","і я вже скоро буду вдома зі своїми дітьми, але дуже сильно переживаю, щоб все було добре".
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