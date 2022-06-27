Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер и звезда "Квартал 95". Звезда женат на танцовщице Виктории, с которой вместе уже долгое время. У пары есть дочь Лиза, которая в прошлом году пошла в первый класс. Виктория с малышкой была в безопасном месте, а сейчас решила вернуться обратно в Украину. На новых кадрах, которые Виктория опубликовала в Инстаграм, можно увидеть, как семья приехала в Киев.

На кадрах Ткач сидела за рулем автомобиля. В этот момент Лиза находилась на заднем сиденье автомобиле. Виктория показала, как проезжает по улицам Киева.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Виктория здравствуйте, вы вернулись. Или это не на долго? Скажите вы будете уезжать?", "С возвращением домой", "Какой же красивый и любимый Киев, моя дорогая Родина", "И я уже скоро буду дома со своими детьми, но очень сильно переживаю, чтобы все было хорошо".

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