Популярна українська співачка і дружина Потапа Настя Каменських, яка з початку війни оселилася за кордоном і активно гастролює на підтримку України, поділилася у своєму Instagram відеозверненням. У своєму ролику артистка розповіла про незвичайний концерт в Ізраїлі, на який запросила всіх бажаючих.

Як видно, на відео Настя з'явилася в простому не гламурному образі, на ній біла футболка, волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу. У ролику зірка розповіла про концерт в Ізраїлі, на якому виступить на підтримку України. За словами Каменських, всі зібрані кошти на цьому концерті вона направить до благодійного фонду Маші Єфросиніної.

"Ми зберемося, щоб знову і знову прославляти Україну в наших виступах. Щоб показати світові, як красива наша культура, наша музика. І звичайно, головне, - ми ще раз голосно звернемо увагу на ситуацію в Україні і разом зберемо кошти до Фонду @mashaefrosinina — @Masha.foundation на гуманітарну допомогу українським дітям, жінкам та літнім людям. Робимо все можливе, щоб світ не забув. І все, щоб мир в Україні настав якомога швидше", - написала Настя в підписі до публікації.

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