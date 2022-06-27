Популярная украинская певица и жены Потапа Настя Каменских, которая с начала войны поселилась за границей и активно гастролирует в поддержку Украины, поделилась в своем Instagram видеообращением. В своем ролике артистка рассказала о необычном концерте в Израиле, на который пригласила всех желающих.

Как видно, на видео Настя появилась в простом не гламурном образе, на ней белая футболка, волосы распущены, а на лице нет макияжа. В ролике звезда рассказала о концерте в Израиле, на котором выступит в поддержку Украины. По словам Каменских, все собранные средства на этом концерте она направит в благотворительный фонд Маши Ефросининой.

"Мы соберемся, чтобы снова и снова прославлять Украину в наших выступлениях. Чтобы показать миру, как красива наша культура, наша музыка. И конечно, главное, – мы еще раз громко обратим внимание на ситуацию в Украине и вместе соберем средства в фонд @mashaefrosinina — @masha.foundation на гуманитарную помощь украинским детям, женщинам и пожилым людям. Делаем все возможное, чтобы мир не забыл. И все, чтобы мир в Украине наступил как можно быстрее", - написала Настя в подписи к публикации.

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