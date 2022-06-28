Популярна українська співачка Слава Камінська, яка спочатку разом з дітьми виїхала з України, як і багато зірок висловилася після страшної трагедії в Кременчуці.

Як відомо, 27 червня російська армія двома ракетами завдала удару в торговий центр в Кременчуці на Полтавщині, де було багато мирних жителів. За останніми даними, в результаті трагедії загинули 16 людей, але кількість жертв зростає, також кілька десятків людей отримали різного ступеня тяжкості поранення і були госпіталізовані.

У своєму пості Слава звернулася до росіян, вона нагадала, що у них теж є сім'ї. Також артистка нагадала їм про теракти, які були в Росії і запитала, навіщо вони влаштовують такі трагедії з мирними людьми в Україні.

"Це якийсь йо..ний пи..ець. Я не розумію. Як? У вас же, с.ки, теж є сім'ї – діти, батьки. Як же так? Я багато чого не можу зрозуміти і мабуть ніколи не зрозумію... Теракт, після знову теракт, після знову... Норд-Ост, Беслан, Волгодонськ. Адже ми співпереживали і допомагали, чим могли. Ми підтримували вас, а ви? Куди ви цілитеся? Навіщо?",- написала Слава.

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