Популярна українська артистка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дітей за кордон, а сама почала активно гастролювати на підтримку України, поділилася у своєму Instagram трагічними кадрами з Кременчука.

Як відомо, 27 червня російська армія двома ракетами завдала удару в торговий центр в Кременчуці на Полтавщині, де було багато мирних жителів. За останніми даними, в результаті трагедії загинули 16 людей, але кількість жертв зростає, також кілька десятків людей отримали різного ступеня тяжкості поранення і були госпіталізовані.

У своєму пості Оля звернулася до росіян з прокльонами, зірка не підбирала слів на адресу російських окупантів. "Кременчук! Ракети потрапили в торговий центр! Люди з дітьми! 1000 чоловік всередині! Кожен день по всій Україні вибухи! Скільки можна. Будьте ви прокляті, рашистські ви*лядки, проклинаю вас до десятого коліна! Буде тобі враже, так як відьма скаже!", - написала Полякова.

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