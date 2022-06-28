Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно виступала для військових і продовжує допомагати волонтерам. Зараз артистка все рідше виступає в театрі і більше уваги приділяє громадським роботам.

Цього разу зірка заговорила про Бородянку, яка постраждала від нападів окупантів - вони намагаються знищити і мирне населення, і будинки українських громадян.

"Бородянка непокірна! ✊ 🏻З Днем Конституції, моя країна! Ми вистоїмо! Віримо в ЗСУ! Віримо в нашу перемогу!🇺 🇦 ✊ 🏻 "- пише Ольга.

У мережі також підтримують думку Сумської:

"Так і буде! Віримо знаємо і пам'ятаємо!!!👏 ; Який жах😢; боляче😢; віримо в ЗСУ!!!! Слава Україні🇺 🇦 💙; Господи, Захисти нашу Україну, покарай противну путінську варварську рассею! 💙 💛 🇺 🇦 🙏 ; Все буде Україна! Ми переможемо! Ми перемогли!; Слава Україні! Слава героям! Слава ЗСУ! Все буде Україна!❤ ️ ❤ ; Слава Україні🇺 🇦; Олечка, дякую Вам! Не втекли, залишилися з нами.💛».

Також актриса розповіла в соцмережі, що приєдналася до благодійного аукціону українських акторів.

В рамках цього аукціону Ольга виставила на продаж свою розкішну вишиванку ручної роботи, яку купила в Карпатах.

У підписі до публікації Сумська розповіла про цей благодійний аукціон, його цілі, а також назвала стартову ціну свого лота – 5 тисяч гривень.

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