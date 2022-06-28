Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно выступала для военных и продолжает помогать волонтерам. Сейчас артистка все реже выступает в театре и больше внимания уделяет общественным работам.
В этот раз звезда заговорила про Бородянку, которая пострадала от бострелов оккупантов - они пытаются уничтожить и мирное население, и дома украинских граждан.
«Бородянка непокорна! ✊🏻С днем конституции, моя страна! Мы выстоим! Верим в ВСУ! Верим в нашу ПОБЕДУ!🇺🇦✊🏻» - пишет Ольга.
В сети также поддерживают мнение Сумской:
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«Так и будет! Верим знаем и помним!!!👏; Какой ужас😢; Больно😢; Верим в ВСУ!!!! Слава Украине 🇺🇦💙; Господи, защити нашу Украину, накажи противную путинскую варварскую рассею! 💙💛🇺🇦🙏; Все будет Украина! Мы победим! Мы победили!; Слава Украине! Слава героям! Слава ВСУ! Все будет Украина!❤️❤; Слава Украине 🇺🇦; Олечка, спасибо Вам! Не убежали, остались с нами.💛».
Также актриса рассказала в соцсети, что присоединилась к благотворительному аукциону украинских актеров.
В рамках этого аукциона Ольга выставила на продажу свою роскошную вышиванку ручной работы, которую купила в Карпатах.
В подписи к публикации Сумская рассказала об этом благотворительном аукционе, его целях, а также назвала стартовую цену своего лота – 5 тысяч гривен.
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