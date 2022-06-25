Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей во Францию, а сама принялась активно гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, анонсировала очередной выступление. На этот раз, после концертов в Америке, Грузии и других странах, артистка выступит в Чехии, а затем в Великобритании.

В своем Instagram Оля опубликовала афишу своего концерта в лондонском клубе "Scala", куда пригласила всех желающих. Также она рассказала о своей патриотической миссии и о том, что средства, собранные, на концертах, отправляются на помощь ВСУ.

"23 августа в Лондоне приглашаю всех на концерт, который пройдет в клубе Scala. Наша с вами патриотическая миссия продолжается. Благотворительные концерты, где мы собираем средства на нужды украинской армии, уже прошли в США, Германии, Грузии — на очереди Чехия и Великобритания! Присоединяйтесь к нашему культурному фронту и покупайте билеты по ссылке в сторис и шапке профиля", - рассказала Полякова.

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