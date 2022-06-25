Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей во Францию, а сама принялась активно гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, анонсировала очередной выступление. На этот раз, после концертов в Америке, Грузии и других странах, артистка выступит в Чехии, а затем в Великобритании.
В своем Instagram Оля опубликовала афишу своего концерта в лондонском клубе "Scala", куда пригласила всех желающих. Также она рассказала о своей патриотической миссии и о том, что средства, собранные, на концертах, отправляются на помощь ВСУ.
"23 августа в Лондоне приглашаю всех на концерт, который пройдет в клубе Scala. Наша с вами патриотическая миссия продолжается. Благотворительные концерты, где мы собираем средства на нужды украинской армии, уже прошли в США, Германии, Грузии — на очереди Чехия и Великобритания! Присоединяйтесь к нашему культурному фронту и покупайте билеты по ссылке в сторис и шапке профиля", - рассказала Полякова.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Так будет с каждым предателем!": ликвидирован один из самых известных коллаборантов Херсона, кадры
"В панике сбежали": ВСУ остановили наступление в одном из районов и уничтожили диверсантов, новые данные
"С сегодняшнего дня…": пока Потап за границей, его экс-жена Горовая внесла изменения в их бизнес
Невеста Макацария впечатлила эффектными формами в тоненькой маечке: яркие кадры
Напомним, "Боль и злость": Эллерт из "Холостячки" довел до слез кадром из Мариуполя.
Как сообщала Politeka, "Стоя аплодируют": Горбунов рассказал об историческом решении в пользу Украины, видео.
Также Politeka писала, что Анна Тринчер с женихом похвастались роскошной обновкой, впечатлив размахом: "Она идеальная".