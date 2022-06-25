Популярная телеведущая и звезда "Нового канала" Леся Никитюк, которая осталась в Украине во время войны и стала помогать волонтерам, удивила рассказом о своей необычной коллекции. На странице телеканала опубликовали снимок Леси в патриотическом образе, а в подписи к нему написали о ее увлечении.

Как оказалось, Леся коллекционирует изделия, изготовленные на старейших предприятиях Украины. А именно – украинские фарфоровые изделия. По словам телезвезды, ей удалось найти много изделий из фарфора 70-х годов.

"Их изготовили на Полонском фарфоровом заводе на Хмельнитчине. В конце 80-х годов XIX века на землях Полонского района, богатых сырьевыми запасами каолинов, полевых шпатов и кварца, начали возникать фарфорово-фаянсовые производства. Фарфоровый завод был открыт в 1889 году", - рассказала Никитюк.

Она также отметила, что сейчас многие фарфоровые заводы прекратили свою роботу, однако, ей хочется, чтобы они возобновились. "Сегодня важно поддерживать все украинское", - считает Леся.

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