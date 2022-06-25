Популярный украинский телеведущий, шоумен и ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, который с начала войны вместе с женой переселился на западную Украину, показал в своем Instagram видео с выступления в Праге. Как оказалось, ведущий присоединился к команде благотворительного концерта UKRAINIAN FREEDOM VOICES в Чехии и пообщался со зрителями прямо со сцены.

В ролике можно увидеть, как Владимир стоит на сцене вместе с Настей Каменских и еще одной ведущей. Он обращается к зрительскому залу с патриотическими выкриками: "Слава Украине! Слава нации! Украина…". На это распаленные зрители кричат ему в ответ: "Героям слава! Смерть врагам! Понад усе".

В подписи к публикации Остапчук рассказала об этом мероприятии и поблагодарил чехов за поддержку: "Счастлив приобщиться к огромной команде благотворительного концерта UKRAINIAN FREEDOM VOICES в Праге. Вместе мы собирали средства в фонд @tvoyaopora для закупки медицинского оборудования для украинских больниц, которые заботятся о детях, пострадавших от войны. Спасибо чешским семьям, друзьям и Чехии за невероятную поддержку Украины в это сложное время. Вы как никто другой знаете врага, с которым сейчас воюет Украина. К победе наши дороги".

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