Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська артистка. Зірку прозвали найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з Мохаммадом Захуром, пакистанським мільярдером. Артистка зараз допомагає українцям, створивши кілька благодійних фондів. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами своєю творчістю, анонсами, а також яскравими образами.
А в новій публікації зірка з'явилася в яскравій жовтій сукні з візерунками. Співачка була з розпущеним шикарним волоссям, вражаючи виглядом.
"Вірю в український народ!
Вірю в Україну!",- написала Камалія.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Віримо", "красуня", " ми сильні як ніколи. З нами бог", " ви неймовірно красива людина! І я пишаюся, що в Україні є такі люди як ви, з великим серцем і чистою душею!".
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