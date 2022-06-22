Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины из-за мужа миллиардера Мохаммеда Захура, часто делится с поклонниками ярким публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала кадры со своего необычного выступления.
На видео Камалия выступает для гостей частного ужина в студии художественного музея в Бельгии. Артистка в ярком платье с узорами в виде подсолнухов, спела без музыкального сопровождения и просто поразила всех своим голосом.
В подписи к публикации Камалия рассказала об этом мероприятии и работе своего благотворительного фонда за границей. "Я безгранично благодарна бельгийцам за помощь Украине! За два дня пребывания в Бельгии наш фонд @careukraine сумел собрать более 6 миллионов гривен. Уже на следующий день после концерта-аукциона состоялся частный благотворительный ужин в студии художественного музея известнейшего бельгийского скульптура, художника и архитектора Арне Квинце", - написала артистка.
Поклонники тут же принялись комментировать выступление Камалии: "Камалия! Это просто браво!", "Прекрасное исполнение!", "Спасибо наша Камалия", "Горжусь Вами", "Камалия, ты наше сокровище", "Как любо слушать. Наша Камалия, вы наша гордость", "Красивое исполнение".
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