Из-за полномасштабного вторжения рф артистка вместе с мужем и дочерьми-близняшками уехала в Великобританию. На своей странице в Instagram артистка вышла в прямой эфир и рассказала, что приехала в Украину без семьи.
"С нетерпением жду Дня Победы, когда смогу забрать своих дочерей в Киев. Мое сердце не выдержало, я вернулась домой. Очень хочу увидеть свою мать и близких!", - поделилась Камалия.
По прибытии в Киев певица сразу поехала на студию и записала новую песню под названием "Чекатиму".
"На своей земле душа поет, несмотря на двое суток путешествия в Киев❤️", — написала звезда под видео.
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В студии Камалию поддерживала ее мама, с которой они уже длительное время не виделись. Далее певица планирует продолжить благотворительные концерты в Европе в поддержку семей, пострадавших от российской оккупации.
Поклонники в комментариях уже оценили новую песню:
"Замечательно!!! Хорошая песня и красивый голос!";
"Какая прекрасная песня !! А какая энергетика веет от вас";
"Очень хорошая песня.Фанатка мама".
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