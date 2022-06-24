Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, вернулась на родину.

Из-за полномасштабного вторжения рф артистка вместе с мужем и дочерьми-близняшками уехала в Великобританию. На своей странице в Instagram артистка вышла в прямой эфир и рассказала, что приехала в Украину без семьи.

"С нетерпением жду Дня Победы, когда смогу забрать своих дочерей в Киев. Мое сердце не выдержало, я вернулась домой. Очень хочу увидеть свою мать и близких!", - поделилась Камалия.

По прибытии в Киев певица сразу поехала на студию и записала новую песню под названием "Чекатиму".

"На своей земле душа поет, несмотря на двое суток путешествия в Киев❤️", — написала звезда под видео.

В студии Камалию поддерживала ее мама, с которой они уже длительное время не виделись. Далее певица планирует продолжить благотворительные концерты в Европе в поддержку семей, пострадавших от российской оккупации.

Поклонники в комментариях уже оценили новую песню:

"Замечательно!!! Хорошая песня и красивый голос!";

"Какая прекрасная песня !! А какая энергетика веет от вас";

"Очень хорошая песня.Фанатка мама".