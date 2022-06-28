Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская артистка. Звезду прозвали самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за Мохаммадом Захуром, пакистанским миллиардером. Артистка сейчас помогает украинцам, создав несколько благотворительных фондов. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством, анонсами, а также яркими образами.
А в новой публикации звезда появилась в ярком желтом платье с узорами. Певица была с распущенными шикарными волосами, впечатляя видом.
"Верю в украинский народ!
Верю в Украину!", - написала Камалия.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Верим", "Красотка", "Мы сильные как никогда. С нами бог", "Вы невероятно красивый человек! И я горжусь, что в Украине есть такие люди как вы, с большим сердцем и чистой душой!".
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