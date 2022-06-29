Дженніфер Лопес вже через місяць виповниться 53 роки, вона почала активніше показувати в соціальних мережах свої нові роботи, а також довела, що не сидить на місці. Лопес нещодавно анонсувала вихід цікавого фільму, а також засвітила подорослішала дочка Емму.

Як відомо, Дженніфер не любить показувати публіці своїх дітей, бажаючи надати їм свободу вибору: чи хочуть вони бути публічними особами або ж віддадуть перевагу залишатися подалі від уваги преси. Нещодавно Лопес вирішила знятися в номері разом з Еммою – своєю дочкою.

Заради цього дівчинка навіть погодилася виконати вельми складний номер.

"Так!!! Ми повинні прийняти це керівництво; дивилася всього півгодини тому, приголомшлива жінка, вітаю з Твоєю силою❤; дуже сподобалося! Коли я думав, що багато знаю як фанат, я виявив набагато більше. Ви дійсно надихаєте у всьому, що робите. 😍 # Перерва; так здорово 🙌; обожнюю це омг!!!; так добре❤️".

Артистка виглядає дійсно значно молодше за свої роки і при правильному догляді за собою довела, що з віком можна ставати тільки краще.

З цього приводу шанувальники опублікували кілька яскравих кадрів в Instagram. Добірка демонструвала любов Лопес до яскравих образів, її манеру підкреслювати форми не тільки декольте, але і сміливими вирізами.

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