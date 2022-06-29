Дженнифер Лопес уже через месяц исполнится 53 года, она начала активнее показывать в социальных сетях свои новые работы, а также доказала, что не сидит на месте. Лопес недавно анонсировала выход интересного фильма, а также засветила повзрослевшую дочь Эмму.

Как известно, Дженнифер не любит показывать публике своих детей, желая предоставить им свободу выбора: хотят ли они быть публичными лицами или же предпочтут оставаться подальше от внимания прессы. Недавно Лопес решила сняться в номере вместе с Эммой – своей дочерью.

Ради этого девочка даже согласилась исполнить весьма сложный номер.

«Да!!! Мы должны принять это руководство; Смотрела всего полчаса назад, потрясающая женщина, поздравляю с твоей силой❤; Очень понравилось! Когда я думал, что много знаю как фанат, я обнаружил гораздо больше. Вы действительно вдохновляете во всем, что делаете. 😍 #Перерыв; Так здорово 🙌; Обожаю это омг!!!; так хорошо❤️».

Артистка выглядит действительно значительно моложе своих лет и при правильном уходе за собой доказала, что с возрастом можно становиться только лучше.

По этому поводу поклонники опубликовали несколько ярких кадров в Инстаграм. Подборка демонстрировала любовь Лопес к ярким образам, ее манеру подчеркивать формы не только декольте, но и смелыми вырезами.

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