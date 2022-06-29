Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Також знаменитість пробує себе в якості співачки і нещодавно випустила чергову пісню, яку записала зі Степаном Гігою. Композиція вже набрала мільйони переглядів в Ютуб і безліч позитивних відгуків. Леся, як і інші артисти підтримує українців у боротьбі з окупаційними військами Путіна. Не забуває Нікітюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Леся вирішила зняти "нишком" свою маму, яка співала в іншій кімнаті.
"Підслухавши...", - написала Никитюк.
"Оригінальна версія пісні" думи, мої думи". Мама Кет", - розповіла про композицію, яку мама співала, Леся.
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