Як пише Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва активно веде Instagram і розповідає про себе. Хоч вона і не розповідає, як почала відносини з близьким другом відразу після розлучення з Володимиром Дантесом, вона позитивно реагує на невинні жарти з приводу її нових відносин.

Цього разу з офіційної сторінки собачки на прізвисько Патрон, який став зіркою соціальних мереж, Надя отримала відповідь на своє сторі. Спочатку співачка показала, як готує дещо цікаве для фанатів і цілком можливо, що скоро випустить нову композицію.

Потім артистка показала відповідь зі сторінки собачки Патрона, адміністратор якої жартівливо позагравав з Надею: "Лизь, тільки Міші Кацуріну не говори"

Надя відреагувала на жарт з посмішкою.

Нагадаємо, Дантес більше 10 років був разом з Надею Дорофєєвою, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. В цей же час про своє розлучення оголосили друзі Наді і Володимира - сім'я Кацуріних. Як виявилося, це було не просто збігом, адже Дорофєєву зняли разом з Михайлом Кацуріним під час відпочинку в Барселоні. А пізніше пара офіційно оголосила, що разом.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зірвався на росіян після трагедії в Кременчуці

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