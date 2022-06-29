Як пише Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва активно веде Instagram і розповідає про себе. Хоч вона і не розповідає, як почала відносини з близьким другом відразу після розлучення з Володимиром Дантесом, вона позитивно реагує на невинні жарти з приводу її нових відносин.
Цього разу з офіційної сторінки собачки на прізвисько Патрон, який став зіркою соціальних мереж, Надя отримала відповідь на своє сторі. Спочатку співачка показала, як готує дещо цікаве для фанатів і цілком можливо, що скоро випустить нову композицію.
Потім артистка показала відповідь зі сторінки собачки Патрона, адміністратор якої жартівливо позагравав з Надею: "Лизь, тільки Міші Кацуріну не говори"
Надя відреагувала на жарт з посмішкою.
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Нагадаємо, Дантес більше 10 років був разом з Надею Дорофєєвою, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. В цей же час про своє розлучення оголосили друзі Наді і Володимира - сім'я Кацуріних. Як виявилося, це було не просто збігом, адже Дорофєєву зняли разом з Михайлом Кацуріним під час відпочинку в Барселоні. А пізніше пара офіційно оголосила, що разом.
Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зірвався на росіян після трагедії в Кременчуці
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва після драми з Дантесом і Кацурін несподівано звернулася до українців
А ще Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес після того, як Надя пішла до Кацуріна, розповів про найважливіший день