Популярная певица, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева после серьезной драмы в личной жизни обратилась к поклонникам.

Ранее артистка впервые после заявления о разводе с Владимиром Дантесом, с которым была в браке почти 7 лет, сообщал о своем романе с другим. Слухи о романе Дорофеевой с другом их с Дантесом семьи Михаилом Кацуриным оказались правдой. Дантес же неоднократно делал намеки на отношения с Дашей Кацуриной. Этот любовный четырехугольник наделал шуму в сети.

Теперь же Дорофеева попыталась отвлечь внимание от своей личной жизни и заговорила на серьезную тему. На своей странице в Instagram артистка поделилась размышлениями по поводу четырех месяцев полномасштабного вторжения россии. Звезда также показала фото природного "флага" Украины: из окна машины Надя смотрела на желтые подсолнечные поля и голубое небо.

"4 месяца войны. В голове до сих пор не укладывается ... как можно напасть на мирную страну – Украину, которая жила своей прекрасной жизнью, развивалась, становилась все прогрессивнее и современнее?! 4 месяца, в течение которых украинцы испытывают ужас, боль, депрессию, гнев, ненависть... 4 месяца, когда всем очень тяжело!",- рассказывает Дорофеева.

Певица также обратилась к поклонникам с призывом.

"Сейчас очень важно поддерживать друг друга, без ссор и агрессии. Давайте будем едины и помнить, что мы сильные, мы со всем и всеми справимся", — просит Надя.

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