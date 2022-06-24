Теперь же Дорофеева попыталась отвлечь внимание от своей личной жизни и заговорила на серьезную тему. На своей странице в Instagram артистка поделилась размышлениями по поводу четырех месяцев полномасштабного вторжения россии. Звезда также показала фото природного "флага" Украины: из окна машины Надя смотрела на желтые подсолнечные поля и голубое небо.
"4 месяца войны. В голове до сих пор не укладывается ... как можно напасть на мирную страну – Украину, которая жила своей прекрасной жизнью, развивалась, становилась все прогрессивнее и современнее?! 4 месяца, в течение которых украинцы испытывают ужас, боль, депрессию, гнев, ненависть... 4 месяца, когда всем очень тяжело!",- рассказывает Дорофеева.
Певица также обратилась к поклонникам с призывом.
"Сейчас очень важно поддерживать друг друга, без ссор и агрессии. Давайте будем едины и помнить, что мы сильные, мы со всем и всеми справимся", — просит Надя.
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