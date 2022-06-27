Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживают украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после трагедии в Кременчуге, где в ТРЦ ракетой попали россияне, Дантес записал эмоциональное видео в своем Инстаграм.

"Возможно сегодня мне просто удалят страничку Инстаграм, потому что каждый день на меня жалуются, кидают страйк, удаляют сторисы. Я думаю что это делают российские ****. Я перейду на русский, чтобы вы поняли. Просто в голове не укладывается, как вы можете в этих своих телеграмм-каналах, в комментариях, задавать вопросы. "Да, давайте бомбить, вот так и нада, чтобы вы знали какие русские сильные. Да вы ***** *****. Сильные вы... Вы вообще никто. Просто ***** *****. Последние, я не понимаю, как так можно делать. Каждый день, уже просто пятый месяц. Пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим... Вы с ума сошли?", - высказался Дантес.

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