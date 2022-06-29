Как пишет Politeka.net, популярная певица Надя Дорофеева активно ведет Инстаграм и рассказывает о себе. Хоть она и не рассказывает, как начала отношения с близким другом сразу после развода с Владимиром Дантесом, она позитивно реагирует на невинные шутки по поводу ее новых отношений.

В этот раз из официальной страницы собачки по кличке Патрон, который стал звездой социальных сетей, Надя получила ответ на свое стори. Сначала певица показала, как готовит кое-что интересное для фанатов и вполне возможно, что скоро выпустит новую композицию.

Затем артистка показала ответ из страницы собачки Патрона, администратор которой шутливо позаигрывал с Надей: "Лизь, только Мише Кацурину не говори"

Надя отреагировала на шутку с улыбкой.

Напомним, Дантес более 10 лет был вместе с Надей Дорофеевой, но недавно стало известно о разводе пары. В это же время о своем разводе объявили друзья Нади и Владимира - семья Кацуриных. Как оказалось, это было не просто совпадением, ведь Дорофееву засняли вместе с Михаилом Кацуриным во время отдыха в Барселоне. А позже пара официально объявила, что вместе.

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