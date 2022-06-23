Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес после ее ухода к Кацурину рассказал о важном дне, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист, который прославился благодаря еще первой "Фабрике". Артист был женат на украинской звезде Наде Дорофеевой, но спустя десять лет отношений пара решила разойтись. Общее обращение к фанатам пара написала после начала войны. А после стало известно, что их лучшие друзья - рестораторы Даша и Миша Кацурины тоже развелись.

На этом история не закончилась, ведь Надю и Мишу засняли вместе в Барселоне. А Дантес и Кацурина вместе проводили время в Киеве. После этого Дорофеева официально заявила, что она встречается с Кацуриным. А в новых сторис Владимир рассказал о важном дне, из-за которого переживает.

"Сегодня очень важный день для страны. Я настолько волнуюсь и жду окончательного решения. Просто сижу на улице и обновляю новостную ленту", - написал Дантес, имея в виду скорее всего, что сегодня Украине дадут статус кандидата ЕС.

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