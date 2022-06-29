Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно виступала для військових і продовжує допомагати українцям, активно висвітлює ситуацію в країні в Instagram, а також ділиться різними новинами. Цього разу артистку обурила поведінка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Глава МЗС РФ Лавров заявляв, що ТЦ "Амстор", куди прилетіла російська ракета, нібито не працював. Ось тільки за даними податкової служби України, в торговому центрі в день теракту працювало 58 касових апаратів, загальна виручка яких склала 2.9 млн грн.

Саме це і розлютило Ольгу, адже всі українці сумують через жахливі обстріли окупантів:

"Момент прильоту бомби в Кременчуці!!! Яка брехня жахлива "порожній Торговий центр". Дивіться попередній сторі, де мама загиблої дівчинки, яка працювала в ТРЦ ... Десятки жертв!».

Також зірка заговорила про Бородянку, яка постраждала від нападів окупантів - вони намагаються знищити і мирне населення, і будинки українських громадян.

"Бородянка непокірна! ✊ 🏻З Днем Конституції, моя країна! Ми вистоїмо! Віримо в ЗСУ! Віримо в нашу перемогу!🇺 🇦 ✊ 🏻 "- пише Ольга. У мережі також підтримують думку Сумської.

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