Даша Квиткова после участия в шоу "Холостяк" стала жить вместе с главным героем проекта Никитой Добрыниным. Пара воспитывает маленького сына Льва и не желает выезжать из страны. Сейчас Никита защищает нашу страну, поэтому с Дашей они видятся не так часто.

Чтобы у девушки была возможность отдохнуть, Никита сделал сюрприз и отправил ее в небольшое путешествие с сыном. Поэтому решил представить несколько кадров в сети, обратившись к жене.

«На расстоянии тысяч километров. Очень по малому и по ней скучаю, она устала от новостей, на нервах, но все также прекрасна и сильна. Она подарок мне, свет, который поддерживает своих парней. Все наши женщины – невероятны, сильные, мудрые, ради них и детей мы победим».

Мы писали, Даша отвечает на вопросы, касающиеся восстановления фигуры, довольно часто. С недавних пор девушка начала активно тренироваться, так как желает сбросить оставшиеся лишние килограммы.

«Рядом со мной лежала девушка, худая от природы. Ела пиццу, потом какую-то булочку и запила это коллой. И лежала я… Съела яблоко и подумала, что мне уже хватит лежать, поэтому пошла в зал. И вот теперь, я лежу вся потная на полу, потому что я не худая от природы, я пью воду и уже набираю вес!», - пожаловалась Даша.

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