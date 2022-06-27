Исполнительница Alyona Alyona рассказала о травме, которую получила, поделившись с фанами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская исполнительница. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину и выступает с благотворительными концертами. А недавно стало известно, что артистка не так давно разошлась со своим молодым человеком, блогером под псевдонимом YOXDEN. Сейчас знаменитость активно занимается творчеством, но и не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз исполнительница решила рассказать о травме, которую получила.

"Кажется, что подвернула бедро. Но сейчас буду идти новое тату и все будет гуд", - написала Alyona Alyona в сторис.

Звезда также отметила, что подобное у нее уже было во время "Танців з зірками". Но сейчас это уже было второе бедро.

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