Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно выступала для военных и продолжает помогать украинцам, активно освещает ситуацию в стране в Инстаграм, а также делится различными новостями. В этот раз артистку возмутило поведение министра иностранных дел рф Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ Лавров заявлял, что ТЦ «Амстор», куда прилетела российская ракета, якобы не работал. Вот только по данным налоговой службы Украины, в торговом центре в день теракта работало 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2.9 млн грн.

Именно это и взбесило Ольгу, ведь все украинцы скорбят из-за ужасных обстрелов оккупантов:

«Момент прилета бомбы в Кременчуге!!! Какая ложь ужасная «пустующий торговый центр». Смотрите предыдущий стори, где мама погибшей девочки, которая работала в ТРЦ… Десятки жертв!».

Также звезда заговорила про Бородянку, которая пострадала от бострелов оккупантов - они пытаются уничтожить и мирное население, и дома украинских граждан.

«Бородянка непокорна! ✊🏻С днем ​​конституции, моя страна! Мы выстоим! Верим в ВСУ! Верим в нашу ПОБЕДУ!🇺🇦✊🏻» - пишет Ольга. В сети также поддерживают мнение Сумской.

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