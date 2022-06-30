Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, стала активно вести Instagram і нерідко бере участь в нових фотосесіях. Якщо раніше дівчина робила акцент на фігурі і своїй бездоганній розтяжці, то в цей раз вважала за краще просто передати настрій цього літа.

Не обійшлося і без незручних моментів: "слів, поки що, не можу підібрати... Настрою немає взагалі. Ще й згоріла в солярії. Можете не говорити, я все знаю. Мені вже говорили, що"мізків немає зовсім"".

"Красуня просто Божественна❤; класна!!!!❤ ; Даша сяєте від щастя! Точно заміж збираєтеся))🫶 🫶 🫶; дуже хороша 😍; красуня 🥰; Вааууу, наша модна мольфарочка 🔥; дуже круті і яскраві фото. Ви красуня😍; Красуня; Красуня 🔥; Моя красива 😍; Яка ж ти красива і жіночна 😍💖 приклад для наслідування ❤️🔥; Яка гарненька 😍😍» - пишуть в мережі.

Також Даша прокоментувала ситуацію з обстрілами окупантів. Вчора вони потрапили в ТРЦ в Кременчуці, де все ще з'ясовують кількість жертв, а будівля згоріла дотла.

"Мабуть було мало? Виродки! Іноді мені здається, що відбувається це не з нами. Хочеться заснути і прокинутися в житті "до"».

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