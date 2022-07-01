Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко – відомий український продюсер. Зірка ще до війни залишила Україну і не поверталася за цей час назад. При цьому Потап виступає із благодійними концертами на підтримку України. А напередодні Анастасія Приходько пройшлася Потапом, назвавши його невтішним словом. Потапенко не почав мовчати і відповів у себе на сторінці Анастасії.

"Вельмишановна Анастасія Костянтинівна, під час повномасштабної війни з путінською росією, всім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших-це підтримувати саме те, на що сподівається наш з Вами Анастасія ворог. Він спить і бачить, як ми всі сварилися і розділилися і втратили силу єдності та міць нашої згуртованості!", - написав Потап.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Підтримую вас!", "Годно", "а Анастасії має бути соромно за свої слова", "Змагатися між собою хто більше патріот України – точно програшна стратегія, яка на руку тільки нашому ворогові. Так що тримаємо лад!", "Починається . Всі ми в чомусь, колись помилялися! Не час жувати помої!

Нагадаємо, Приходько пригадала Потапу давній конфлікт, не соромлячись у висловлюваннях.

А ще Politeka повідомляла, що Приходько чесно зізналася, чому не слухає поради Арестовича

Також Politeka писала, що Приходько жорстко розкритикувала українських суддів за оцінку Польщі на "Євробаченні"