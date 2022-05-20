Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - успешная украинская певица и судья "Співають всі". Приходько также участвовала на "Евровидении", где спела песню "Мамо". Звезда в комментарии "Зірковому шляху" решила прокомментировать судейство украинской делегации. Кусочек диалога был опубликован на страничке ЗШ в Инстаграм.

"Ну вы должны были понять, ну что нельзя было Польшу обижать. Я извиняюсь, вам что? Не понравился поляк? Ну у меня бы рука не поднялась. Я не хочу быть в этих рядах и нападать на Федишин, но какое она имеет отношение до "Евровидения", кто ее туда посадил?", - сказала Приходько.

"Анастасия Приходько: «Жюри обосралось!»

Певица раскритиковала украинское жюри, оценивающее «Евровидение-2022». Почему Настя шокирована баллами для Польши? Должен ли конкурс быть вне политики? Почему сомневается, что в следующем году он пройдет именно в Украине?", - написали на страничке "Зірковий шлях".

Напомним, Анастасия Приходько жестко прошлась по "прозревшей" Лободе

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