Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - успешная украинская певица и судья "Співають всі". Приходько также участвовала на "Евровидении", где спела песню "Мамо". Звезда в комментарии "Зірковому шляху" решила прокомментировать судейство украинской делегации. Кусочек диалога был опубликован на страничке ЗШ в Инстаграм.
"Ну вы должны были понять, ну что нельзя было Польшу обижать. Я извиняюсь, вам что? Не понравился поляк? Ну у меня бы рука не поднялась. Я не хочу быть в этих рядах и нападать на Федишин, но какое она имеет отношение до "Евровидения", кто ее туда посадил?", - сказала Приходько.
"Анастасия Приходько: «Жюри обосралось!»
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Певица раскритиковала украинское жюри, оценивающее «Евровидение-2022». Почему Настя шокирована баллами для Польши? Должен ли конкурс быть вне политики? Почему сомневается, что в следующем году он пройдет именно в Украине?", - написали на страничке "Зірковий шлях".
Напомним, Анастасия Приходько жестко прошлась по "прозревшей" Лободе
А еще Politeka сообщала, что судья "Співають всі" Приходько огорошила видом без мейкапа
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