Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский продюсер. Звезда еще до войны покинул Украину и не возвращался за это время обратно. При этом Потап выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. А накануне Анастасия Приходько прошлась по Потапу, назвав его нелестным словом. Потапенко не стал молчать и ответил у себя на страничке Анастасие.

"Многоуважаемая Анастасия Константиновна, во время полномасштабной войны с путинской россией, всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших-это поддерживать именно то, на что надеется наш с Вами Анастасия враг. Он спит и видит, как мы все переругались и разделились и утратили силу единства и мощь нашей сплоченности!", - написал Потап.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Поддерживаю вас!", "Достойно", "а Анастасии должно быть стыдно за свои слова", "Соревноваться между собой кто больше патриот Украины – точно проигрышная стратегия, которая на руку только нашему врагу. Так что держим строй!", "Начинается. Все мы в чём-то, когда-то ошибались! Не время жевать помои!".

Напомним, Приходько припомнила Потапу давний конфликт, не стесняясь в выражениях

А еще Politeka сообщала, что Приходько честно призналась, почему не слушает советы Арестовича

Также Politeka писала, что Приходько жестко раскритиковала украинских судей за оценки Польше на "Евровидении"