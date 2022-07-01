Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский продюсер. Звезда еще до войны покинул Украину и не возвращался за это время обратно. При этом Потап выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. А накануне Анастасия Приходько прошлась по Потапу, назвав его нелестным словом. Потапенко не стал молчать и ответил у себя на страничке Анастасие.
"Многоуважаемая Анастасия Константиновна, во время полномасштабной войны с путинской россией, всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших-это поддерживать именно то, на что надеется наш с Вами Анастасия враг. Он спит и видит, как мы все переругались и разделились и утратили силу единства и мощь нашей сплоченности!", - написал Потап.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Поддерживаю вас!", "Достойно", "а Анастасии должно быть стыдно за свои слова", "Соревноваться между собой кто больше патриот Украины – точно проигрышная стратегия, которая на руку только нашему врагу. Так что держим строй!", "Начинается. Все мы в чём-то, когда-то ошибались! Не время жевать помои!".
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Унизили по всем параметрам": рф проиграла битву за Чёрное море
Остановили наступление и нанесли значительные потери: ВСУ разрушают масштабные планы оккупантов
Украинская телеведущая влюбилась в мужчину моложе ее на 20 лет: "Мама и сын его не очень воспринимают"
Лопес покрасовалась, какой красавицей растет ее бунтарка-дочь: "Мы должны принять это"
Напомним, Приходько припомнила Потапу давний конфликт, не стесняясь в выражениях
А еще Politeka сообщала, что Приходько честно призналась, почему не слушает советы Арестовича
Также Politeka писала, что Приходько жестко раскритиковала украинских судей за оценки Польше на "Евровидении"