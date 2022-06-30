Известная украинская певица высказала все, что думает о своем коллеге и известном украинском продюсере Алексее Потапенко (Потапе). Так, в своем Фейсбук Приходько перепостила статью о том, что Потап и Настя Каменских навсегда отказались от выступлений в россии, сопроводив ее подписью: «Редкостное г**но, а не человек! Г**но и точка».

В комментариях у певицы поинтересовались, в чем причина такого негативного отношения. Тогда Приходько призналась, что в 2014 году у них с Потапом произошел конфликт.

«Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце Украина он меня оскорбил… За что был послан на х*й…. Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах, за мои действия против России и я об этом знаю… А сейчас пытаешься быть патриотом забыв о том, как в Кремле снимал штаны! Г**но? Г**но… Мне противно читать эти высеры двуличного человека! Я ему не верю и прощать за жалкие Буквы не буду!», - написала Приходько.

Потап отреагировал на это в своем Инстаграм. В публикации продюсер заявил, что не хочет устраивать разборки во время войны и подчеркнул, что верит в то, что Приходько любит Украину.

«Поэтому хочу, чтобы все артисты Украины были объединены так, как наш народ, наша армия, наши волонтеры!», - написал Потап.

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