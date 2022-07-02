Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з окупаційними військами путіна. Також Надя активно веде соцмережі, а цього разу поділилася кадрами у Тікток, де зустрілася з дітьми.
"Ох, це була дуже зворушлива зустріч. Це діти, яких війна змусила залишити рідні будинки, близьких, друзів…", - написала Надя.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Як тобі йдуть діти", "ти така добра) не всі б зірки так змогли", "Надюша. мене просто розриває зсередини. Ти така молодець! Я впевнена, що для цих дітей зустріч з тобою була дуже важливою. Це нереально зворушливо ", "Надя ти людина з великим серцем", "Надя молодець! Подарувала дітям скільки емоцій і взагалі, це позитивна людина", "Діти - це маленькі ангелочки, а наші діти найкращі діти світу".
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