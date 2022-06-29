Певица Надя Дорофеева, бывшая жена Владимира Дантеса, которая ушла от него к другу семьи Михаилу Кацурину, обратилась трогательно к экс-супругу.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда более 10 лет был вместе с Надей Дорофеевой, но недавно стало известно о разводе пары. В это же время о своем разводе объявили друзья Нади и Владимира - семья Кацуриных. Как оказалось, это было не просто совпадением, ведь Дорофееву засняли вместе с Михаилом Кацуриным во время отдыха в Барселоне. А позже пара официально объявила, что вместе.

В это же время Дантес занялся развлечениями в Киеве с Дашей Кацуриной. Но пока еще Владимир не заявлял, что он вместе с Дашей.

А на новых сторис в Инстаграм Надя решила обратиться к своему экс-мужу Дантесу.

"С днем рождения тебя. Знаю, как много ты еще сделаешь всего крутого. Пусть все твои мечты сбудутся", - написала Дорофеева.

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