Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева давно стала для поклонников иконой стиля, и они с удовольствием подражают своему кумиру. В этот раз Наде удалось их по-настоящему удивить, она не только изменила прическу, но и примеряла смелый аутфит.
После развода Надя Дорофеева решила шагать в новую жизнь полностью обновленной - певица поделилась снимком, на котором из брюнетки она превратилась в блондинку. Жаль, что это только парик, ведь артистке действительно к лицу такие перемены.
Кроме того, она надела укороченную белую рубашку. Она отлично сочетался с черными штанами с высокой посадкой и коричневым ремнем на талии. Завершили образ куртка-косуха, сшитая по классическому крою: ее украсили лацканы и отложной воротник. На лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках. Вышел образ - просто огонь.
Стоит отметить, Надя Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
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Напомним, что Дорофеева после развода поделилась советами по медитации.
Как сообщала Politeka, Дорофеева, которая ушла к Кацурину, трогательно обратилась к экс-мужу Дантесу.
Также Politeka писала, что Дорофеева в слезах не сдержалась после трагедии.