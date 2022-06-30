Певица поделилась снимком, на котором из брюнетки она превратилась в блондинку.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева давно стала для поклонников иконой стиля, и они с удовольствием подражают своему кумиру. В этот раз Наде удалось их по-настоящему удивить, она не только изменила прическу, но и примеряла смелый аутфит.

После развода Надя Дорофеева решила шагать в новую жизнь полностью обновленной - певица поделилась снимком, на котором из брюнетки она превратилась в блондинку. Жаль, что это только парик, ведь артистке действительно к лицу такие перемены.

Кроме того, она надела укороченную белую рубашку. Она отлично сочетался с черными штанами с высокой посадкой и коричневым ремнем на талии. Завершили образ куртка-косуха, сшитая по классическому крою: ее украсили лацканы и отложной воротник. На лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках. Вышел образ - просто огонь.

Стоит отметить, Надя Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

Напомним, что Дорофеева после развода поделилась советами по медитации.

Как сообщала Politeka, Дорофеева, которая ушла к Кацурину, трогательно обратилась к экс-мужу Дантесу.

Также Politeka писала, что Дорофеева в слезах не сдержалась после трагедии.