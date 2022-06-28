Как пишет Politeka.net, популярная певица Надя Дорофеева была поражена обстрелом ТРЦ В Кременчуге, оккупанты циничтно заявили сначала, что это фейк, а потом и вовсе стали уверять, что целили в склады с прибывшим оружием США.

Тем не менее, факт остается трагичным: Число погибших в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло до более 20, пострадали 59 человек, 25 человек госпитализированы, поиски продолжаются.

«Когда используют насилие над мирными людьми – это терроризм. Каждый день так по всей Украине! Это торговый центр, в котором люди. Спасательные работы ведутся. Все это слишком. Мне невыносимо больно» - пишет Надя о ситуации.

Украинцы также поражены:

«#russiaisaterroriststate; 😭💔 больно! 🤬роzzия иди к чертям! #russiaisaterroiststate; Россия-страна ТЕРОРИСТ!!!; #russiaisaterroriststate отбросы; Никогда не простим #ru».

Такеж Дорофеева поделилась постом на эту тему, который оказался слишком агрессивным, поэтому Инстаграм предпочел его удалить. Тогда Надя опубликовала еще несколько сториз.

«Не могу успокоиться. Ненавижу», - призналась певица.

Она поделилась коротким видео, на котором не смогла сдержать слез.

«Инста удаляет все посты. Сейчас, мне кажется, рыдает вся страна…Друзья, держитесь!», - обратилась к украинцам Дорофеева.

Напомним, "Холостяк" Добрынин рассказал, как сейчас относится к жене.

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий заскучала по концертам в Украине.

Также Politeka писала, что беда случилась у Alyona Alyona, артистка поделилась с украинцами.