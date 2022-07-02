Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда как и другие знаменитости поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками путина. Также Надя активно ведет соцсети, а в этот раз поделилась кадрами в ТикТок, где встретилась с детьми.
"Ох, это была очень трогательная встреча. Это дети, которых война заставила покинуть родные дома, близких, друзей…", - написала Надя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Как тебе идут дети", "ты такая добрая) не все бы звезды так смогли", "Надюша.. меня просто разрывает изнутри. Ты такая молодец! Я уверена, что для этих детей встреча с тобой была очень важной. Это нереально трогательно", "Надя ты человек с большим сердцем", "Надя молодец! Подарила детям сколько эмоций и вообще, это положительный человек", "Дети - это маленькие ангелочки, а наши дети лучшие дети мира".
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