Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда как и другие знаменитости поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками путина. Также Надя активно ведет соцсети, а в этот раз поделилась кадрами в ТикТок, где встретилась с детьми.

"Ох, это была очень трогательная встреча. Это дети, которых война заставила покинуть родные дома, близких, друзей…", - написала Надя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как тебе идут дети", "ты такая добрая) не все бы звезды так смогли", "Надюша.. меня просто разрывает изнутри. Ты такая молодец! Я уверена, что для этих детей встреча с тобой была очень важной. Это нереально трогательно", "Надя ты человек с большим сердцем", "Надя молодец! Подарила детям сколько эмоций и вообще, это положительный человек", "Дети - это маленькие ангелочки, а наши дети лучшие дети мира".

@nadyadorofeeva Ох, це була дуже зворушлива зустріч💔Це діти, яких війна змусила покинути рідні домівки, близьких, друзів… ♬ оригинальный звук - nadyadorofeeva

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