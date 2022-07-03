На своїй сторінці Instagram блогерка повідомила, що під час спроби повернутися додому її не пустили до України через проблеми на кордоні з Угорщиною.
Як розповіла Раміна, вона загубила техпаспорт на авто, тому користувалася техпаспортом у додатку "Дія". При перетині кордонів Автрії, Румунії, Словаччини, Словенії, Італії з електронним документом у неї проблем не виникало, але в Угорщині Есхакзай потрапила в халепу.
"На кордоні мене зустріла жінка і командним тоном сказала щось угорською. Я так зрозуміла, що треба було зупинитись. Потім вона почала кричати, саме кричати, щоб я дала паспорт, потім документи. Я у неї запитала: "Do you speak English? Чи розумієте ви українську?" Вона сказала "NO". Далі я їй сказала, що мій техпаспорт загублений, але є у додатку "ДІЯ". Я зробила їм переклад документу на угорську. Далі розпочався цирк", — скаржиться ведуча.
Потім до Раміни підійшли троє чоловіків, один з яких говорив англійською, вона пояснила йому ситуацію. Блогерці заявили, що її не можуть пропустити, тому доведеться або залишити машину і йти пішки, або розвернутися назад до Європи.
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"Я сказала: «Ви розумієте, що в моїй країні війна?". Вони сказали: такі правила в Угорщині. Потім вони почали говорити, що вони не розмовляють ні українською, ні англійською. І щоб я виходила та їхала геть. ( звучало, як ЙДИ НАХ... Ця ухмилка на їхніх обличчях, це так гидко", — пояснює Есхакзай.
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Раміні відмовили на прохання показати їй посвідчення, і просто з усмішкою послали її, показуючи жестом бай-бай.
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