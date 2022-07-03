На своей странице Instagram блогер сообщила, что при попытке вернуться домой ее не пустили в Украину из-за проблем на границе с Венгрией.
Как рассказала Рамина, она потеряла техпаспорт на авто, поэтому пользовалась техпаспортом в приложении "Дія". При пересечении границ Автрии, Румынии, Словакии, Словении, Италии с электронным документом у нее проблем не возникало, но в Венгрии Эсхакзай попала в неприятности.
"На границе меня встретила женщина и командным тоном сказала что-то на венгерском. Я так поняла, что нужно было остановиться. Потом она начала кричать, именно кричать, чтобы я дала паспорт, потом документы. Я у нее спросила: "Do you speak English? Понимаете ли вы украинский?". Она сказала "NO". Далее я ей сказала, что мой техпаспорт потерян, но есть в приложении "Дія". Я сделала им перевод документа на венгерский язык. Дальше начался цирк", — жалуется ведущая.
Затем к Рамине подошли трое мужчин, один из которых говорил по-английски, она объяснила ему ситуацию. Блогерке заявили, что ее не могут пропустить, поэтому придется либо оставить машину и идти пешком, либо развернуться в Европу.
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"Я сказала: "Вы понимаете, что в моей стране война?". Они сказали: таковы правила в Венгрии. Потом они начали говорить, что они не говорят ни на украинском, ни на английском. И чтобы я выходила и уезжала прочь. ( звучало, как ИДИ НАХ... Эта ухмылка на их лицах, это так противно", — объясняет Эсхакзай.
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Рамине отказали в просьбе показать ей удостоверения, и просто с улыбкой послали ее, показывая жестом бай-бай.
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