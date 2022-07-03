Як пише Politeka.net, Анна Богдан є учасницею проекту «Холостяк» з Михайлом Залівком. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого пара довгий час була разом. Але війна стала фатальним випробуванням для багатьох зіркових пар і Михайло і Анна не стали винятком. Богдан давно перебуває в Лондоні, в безпеці від війни, яка триває в Україні. І не так давно повернувся назад, але вона знову поїхала. Анна не забуває і про Інстаграм, де на цей раз вирішила поспілкуватися з шанувальниками, відповівши на їхні запитання прямо.

"У вас новий хлопець?" - запитав фанат.

"Ні, у мене немає нового. Я не перескакую від стосунків до стосунків. І взагалі, мені важко комусь подобатися. Так було завжди", - написала у відповіді Анна Богдан і показала ефектний образ.

Нагадаємо, знову "Холостячка" Анна Богдан похвалилася короткою стрижкою і відмовилася від укладання

А Politeka повідомила , що переможниця "Холостяка" Богдан чесно показала фігуру, над якою чотири місяці не працювала.

Politeka також написала , що переможниця "Холостяка" Богдан показала, з ким вона зараз розважається без Залівка