За словами Politeka.net, 21-річна Соня Євдокименко привернула увагу шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому дівчина вирішила продемонструвати, що відмінно виглядає не тільки в дорогих і гламурних речах, але і в повсякденному одязі.

Так, на фото Соня позувала на тлі супермаркету десь в Лос-Анджелесі. Красуня була одягнена в синій худі з білими смужками в стилі оверсайз. Волосся Соні було розпущене і вільно падало на плечі без особливого укладання.

Образ дівчини доповнив простий і натуральний макіяж. Євдокименко мило посміхнулася, позуючи на тлі лос-анджелеського міського пейзажу.

"Захоплюємо ЛА", - підписала картину Євдокименко.

На видання відреагував єдиний син Софії Ротару та батько Соні Руслан Євдокименко. У коментарях він підтримав доньку серцем.

Абоненти красуні теж не могли пройти повз.

"З кожним днем все яскравіше і яскравіше", "Красиво", "Краса", "Сяй і радуй нас", "Чудова", - пишуть люди.

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