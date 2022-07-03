Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка і зірка "Х-Фактора". Знаменитість прославилася завдяки прослуховуванням для проекту, де їй не повірили, запідозривши, що є фонограма. Але учасниця повторила успіх без музики. Тепер співачка радує українців своєю творчістю та блогом в Instagram.

А цього разу Ніколайчук вирішила підтримати Світлану Лободу, яку побічно звинуватила Тіна Кароль, коли попросила регулювати російську музику, щоб стримати перебіжчиків, "які так лукаво повертаються під селфі до своєї батьківщини". Багато хто сприйняв це відсиланням до Лободи, яка нещодавно приїхала до рідного Ірпінь, який було звільнено від окупантів.

Ніколайчук зробила репост видання, де була критика в бік Кароль.

"Відверто неприємно спостерігати за всіма цими спробами Тіни Кароль ліквідувати будь-яку популярну, талановиту артистку в Україні", - почалося видання.

"Я на 100% згодна!", - написала Ніколайчук.

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