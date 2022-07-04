Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", але через 15 років колектив припинив існування. Після початку війни артистка залишила Україну з дітьми, вирушивши у безпеку до Нідерландів. А вже наприкінці квітня Слава втратила свій Інстаграм, оскільки активно висвітлювала жахи війни в Україні, а окупанти накидали безліч скарг. Тепер у Камінської новий профіль, де лише 70 тисяч фанів.

Але співачка не сумує і продовжує радувати українців яскравими образами. На новому фото Слава була у блузі, яку зав'язала на животі, топіці, а також штанях. Образ Камінська доповнила стильними окулярами. Зірка зробила селфі, позуючи перед дзеркалом ліфта.

"Мда...", - багатозначно написала українська співачка у своєму сторіс.

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