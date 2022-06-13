Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая пропела 15 лет в группе "НеАнгелы" и только недавно начала свою сольную карьеру. Артистка успела выпустить несколько новых песен.

После начала войны Слава уехала из Украины и по сей день находится с детьми в Нидерландах.

"Читай между строк" - написала Каминская под кадрами. Рекламируя новую ироничную композицию, артистка также записала короткий ролик, в котором процитировала несколкьо строк.

Для этого звезда даже не стала наряжаться, однако показала лицо вблизи.

После начала войны Слава уехала из Украины и по сей день находится с детьми в Нидерландах. А в этот раз Каминская решила показать стильный образ на прогулке по городу, поделившись в Инстаграм.

На фото Слава была в мини-шортиках и топике. Звезда вытянулась, улыбнувшись для фото.

"Нахрена козе баян", "Такая счастливая, ты что, влюбилась ?!)", "Наконец-то ты по летнему", "Фитнес инструктор Нада ???....ну или Я Отлично мою посуду...", "Я тоже так думаю", "Моя булочка", "Барби".

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