Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая пропела 15 лет в группе "НеАнгелы" и только недавно начала свою сольную карьеру. Артистка успела выпустить несколько новых песен.
После начала войны Слава уехала из Украины и по сей день находится с детьми в Нидерландах.
"Читай между строк" - написала Каминская под кадрами. Рекламируя новую ироничную композицию, артистка также записала короткий ролик, в котором процитировала несколкьо строк.
Для этого звезда даже не стала наряжаться, однако показала лицо вблизи.
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После начала войны Слава уехала из Украины и по сей день находится с детьми в Нидерландах. А в этот раз Каминская решила показать стильный образ на прогулке по городу, поделившись в Инстаграм.
На фото Слава была в мини-шортиках и топике. Звезда вытянулась, улыбнувшись для фото.
"Нахрена козе баян", "Такая счастливая, ты что, влюбилась ?!)", "Наконец-то ты по летнему", "Фитнес инструктор Нада ???....ну или Я Отлично мою посуду...", "Я тоже так думаю", "Моя булочка", "Барби".
Напомним, новая неприятность настигла Каминскую из "НеАнгелов" и ее семью за рубежом
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