Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая спустя годы участия в группе "НеАнгелы" решила распрощаться с коллегой Викой Смеюхой. Сейчас исполнительница активно продвигает

«Сегодня @slava_kaminska была у меня на процедуре. Такая светлая, лучезарная, красивая и талантливая. Очень рада знакомству с ней. Всегда буду рада тебя видеть! ❤️» - написала новый косметолог Славы.

Как и ожидалось, не все оценили любовь артистки к бьюти-процедурам

«Woww 😍♥️; я думаю, это выглядит необычно; Ну, хорошо; да, правда выглядит хорошо😮❤️😍; смотрится прикольно😍; пошла особая мода на одниковое; красивые женщины; Две очаровательные дамы; Как близнецы, одно лицо 🤣; похожи, не разберешь где кто; Эта «красота» лишает индивидуальности, все как на одно лицо, просто сёстры близнецы».

После начала войны Слава уехала из Украины и по сей день находится с детьми в Нидерландах.

"Читай между строк" - написала Каминская под кадрами. Рекламируя новую ироничную композицию, артистка также записала короткий ролик, в котором процитировала несколкьо строк.

Для этого звезда даже не стала наряжаться, однако показала лицо вблизи.

Напомним, новая неприятность настигла Каминскую из "НеАнгелов" и ее семью за рубежом

А еще Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" насмешила украинцев развлечениями в машине

Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" рассмешила неловкими беседами с детьми