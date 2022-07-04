Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", но спустя 15 лет коллектив прекратил существование. После начала войны артистка покинула Украину с детьми, отправившись в безопасность в Нидерланды. А уже в конце апреля Слава лишилась своего Инстаграма, так как активно освещала ужасы войны в Украине, а оккупанты накидали множество жалоб. Теперь у Каминской новый профиль, где всего 70 тысяч фанов.

Но певица не унывает и продолжает радовать украинцев яркими образами. На новом фото Слава была в блузе, которую завязала на животе, топике, а также штанах. Образ Каминская дополнила стильными очками. Звезда сделала селфи, позируя перед зеркалом лифта.

"Мда...", - написала многозначно украинская певица в своем сторис.

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